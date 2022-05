Corona-Schnelltest nicht schnell genug? Quarantäne für ganze Klasse im Gardelegener Gymnasium

Gardelegen - Die Infektionszahlen steigen täglich. Auch gestern kamen kreisweit wieder 34 neue Fälle dazu. Die Zahl sei im Altmarkkreis Salzwedel überdurchschnittlich hoch, heißt es in der Pressemitteilung des Altmarkkreises vom Mittwoch. Einen sogenannten Hotspot „oder eine lokal eingrenzbare Region zu identifizieren“, sei indes nicht möglich, betont man in der Behörde. „Alle Städte und Gemeinden des Altmarkkreises sind gleichermaßen betroffen.“ Hotspots gibt es allerdings in Sachen Quarantäneanordnungen. Aktuell ist das Gardelegener Gymnasium davon in besonderer Weise betroffen. Ausgerechnet kurz vor den Herbstferien wurden am Mittwoch allein dort mehrere Klassen in die häusliche Isolierung geschickt (Volksstimme berichtete).