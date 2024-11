In der Kalbenser Sekundarschule wirft eine besondere Veranstaltung ihre Schatten voraus. Wobei Schatten wörtlich zu nehmen ist. Denn es gibt auch jede Menge Licht.

Besondere Aktion in der Sekundarschule Kalbe

Cedric Natho (von rechts), Luis Schulz und Max Schulze malen gemeinsam mit ihren Klasenkameraden von der 8b Fensterbilder für das Lichterfest in der Sekundarschule.

Kalbe - Cedric Natho, Max Schulze und Luis Schulz aus der Klasse 8b ist anzumerken, dass sie es cool finden, was da gerade in der Bildungseinrichtung vor sich geht. Die bereitet sich nämlich auf jede Menge Gäste am kommenden Freitag, 22. November, vor. Und die Schüler sind mit Eifer dabei.