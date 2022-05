Dank Spende: Kita Badel gestaltet nach Wasserschaden Raum neu

Badel (td) - Als „ein Geschenk des Himmels“ bezeichnete Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth am Mittwochmorgen eine Spende über 5000 Euro, die Stephan Hofmann, Geschäftsführer der St. Jacobus Verwaltung GmbH, für die Kita Zwergenland in Badel in Form eines symbolischen Schecks überreichte. Das Geld wurde dringend benötigt.

Die Firma unterstützt über den Verein „King for Kids“ den Nachwuchs. Weil sie den kommunalen Wohnungsbestand in Kalbe übernommen hat, gab es das Angebot an den Bürgermeister, hier zu helfen. Und das kam zum richtigen Zeitpunkt. „Es ist noch gar nicht lange her, da standen wir hier und der Raum sah ganz anders aus. Gerade war der Haushalt beschlossen – mit flächendeckenden Kürzungen auch für Kitas –, als es hier einen Schaden gab, für dessen Reparatur die eingeplanten Gelder bei weitem nicht gereicht hätten“, denkt Ruth zurück.

Von diesem angesprochenen Schaden ist inzwischen nichts mehr zu sehen, der überreichte Scheck nur noch ein symbolischer, denn die 5000 Euro sind längst ausgegeben. Im einst zerstörten Raum der Kita erstrahlen die Wände nun in knallig bunten Farben, es gibt einen neuen Fußboden und neue Elektrotechnik. „Das Geld ist gut angelegt“, freute sich Kita-Leiterin Sylvia Kubbe, dass die Kinder es jetzt so schön haben.

Von den Kleinen gab es für den Besuch einen „Regenbogentanz“ mit Gesang und ein großes Dankeschön in Form eines bunt gestalteten Kalenders.