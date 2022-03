Wohnungbaugesellschaft „Das Elb“ in Magdeburg: Ein Großprojekt aus der Kleinstadt Kalbe

Es macht schon was her, „Das Elb“ in Magdeburg, das aussieht wie ein Schiff. Vor wenigen Tagen ist es eröffnet worden. Eigentümerin dieser Immobilie ist die Wohnungsbaugesellschaft Kalbe. So kam es dazu: