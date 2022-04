Das Gardelegener „Weihnachtskind“ heißt Madie Jolie

Neun Kinder haben in Gardelegen und Salzwedel über die Weihnachtsfeiertage das Licht der Welt erblickt.

Altmarkkreis - Einen echten Kindersegen gab es über die Weihnachtsfeiertage im Altmarkkreis Salzwedel. Paulina Victoria, Mila, Pepe Helmut, Maddie Jolie, Milan Georg, Paul, Richard, Bennet und Finn-Luca – so heißen die Weihnachtskinder, die über die Feiertage das Licht der Welt in beiden Häusern des Altmark-Klinikums in Gardelegen und Salzwedel erblickt haben.