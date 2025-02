In einem später geänderten und inzwischen gelöschten Post auf Facebook rief der Kreisverband der Grünen Altmark im Oktober zur Teilnahme an einer Lesung von Autor Christian Fuchs in Gardelegen auf. Darin war auch zu lesen, dass sich "bereits 16 bekannte AfD-Nazis aus der westlichen Altmark" angemeldet hatten. Woher die Grünen diese Informationen hatten, war Gegenstand einer Untersuchung.

Foto: Sophie Weinmann