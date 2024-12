Vorfall in Zusammenhang mit Lesung in Gardelegen

Gardelegen - Wurden im Vorfeld einer Lesung des Autors Christian Fuchs aus seinem Buch „Das Netzwerk der Neuen Rechten“ in Gardelegen unrechtmäßig personenbezogene Daten herausgegeben? So jedenfalls lautet der Vorwurf, den der AfD-Kreisvorsitzende Sebastian Koch erhebt. Und diesem wollte nach einer Anzeige der Partei auch die Landesgeschäftsstelle für Datenschutz in Sachsen-Anhalt nachgehen. Sie forderte bereits vor gut sechs Wochen die beschuldigte Landeszentrale für politische Bildung auf, eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abzugeben. Nach Recherchen der Volksstimme wurde dieser Aufforderung bisher aber nicht nachgekommen.