Defekte Straßenbeleuchtung in Altmersleben- ist Breitbandausbau schuld?

Altmersleben - Seit März kommt es in Altmersleben immer wieder vor, dass am Abend der Ort zappenduster ist. So berichtet es Ortsbürgermeister Bernd Pawelski. Dann befinden sich weite Abschnitte der ortsdurchführenden Landesstraße im Dunkeln. Wer dann im Ort zu Fuß unterwegs ist, müsse selbst für Beleuchtung sorgen. Trauriger Höhepunkt dieser Situation war, als ein Rettungswagen, der am Abend gerufen wurde, wegen der mangelnden Beleuchtung den Einsatzort nicht erkannte und von Anwohnern per Taschenlampe geleitet werden musste, schildert Pawelski.