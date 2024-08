Sabine und Rocco Rossat eröffnen Anfang September ein Kunstlädchen mit Kerzen, Keramik und Mitbringseln in der Altstadt. Und sie haben viel Vertrauen in ihre Kunden.

Sabine und Rocco Rossat aus Kalbe stellen die Deko-Artikel, die sie künftig im Schränkchen an der Straße und auch online anbieten, selbst her.

Kalbe. - In Kalbe gibt es demnächst ein besonderes Angebot für Fans von Dekorationsartikeln. Das Ehepaar Sabine und Rocco Rossat steht hinter dem Kunstlädchen im kleinsten denkbaren Format und will ein neues Konzept in die Altstadt bringen.