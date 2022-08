Demonstration mit Party-Feeling: Wovor „DJ Mussel“ warnt

Hinter dem Mischpult fühlt er sich seit Jahren zu Hause: Matthias Lüttge, der Zethlinger „DJ Mussel“, lud am Freitag zu einer Demonstration mit Party-Feeling vor seinem Haus in Zethlingen ein. Er will auf die Lage in der Veranstaltungsbranche hinweisen.

Foto: Lüttge privat