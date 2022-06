Denkmalstag in Gardelegen: Zwischen Keller und Turmkugel

„Sein & Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ ist das diesjährige Motto zum Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag, 12. September. Auch in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen gibt es viel zu entdecken.

Gardelegen (vs/ew) - Im vergangenen Jahr gab es nur die digitale Variante des Denkmaltages, was nicht jedermanns Sache war. Zum Glück kann man in diesem Jahr wieder vieles persönlich in Augenschein nehmen, entdecken und staunen. Eine Reise durch die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen lohnt sich auf jeden Fall, und zwar an diesem Sonntag, 12. September.