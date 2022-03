Der Verkehr über neu gebaute Brücke im Kalbenser Ortsteil Beese rollt wieder

Mit einem Scherenschnitt erfolgte am Montag (29. November) die offizielle Verkehrsfreigabe der neuen Brücke über die Biese in Beese. Diese befindet sich auf der Landesstraße 15 auf einem wichtigen Verbindungsweg zwischen dem Altmarkkreis Salzwedel und dem Landkreis Stendal.

Die neue Brücke über die Biese in Beese ist nun offiiell für den Verkehr frei gegeben. Diese sowie die Brücke über den Biese-Umfluter wurden in zwei Bauabschnitten realisiert. Zum Teil wurde dabei unter Vollsperrung gearbeitet.

Beese - Der Verkehr rollt schon seit knapp zwei Wochen über die neu gebaute Brücke über die Biese in Beese – genau auf der Kreisgrenze zwischen dem Altmarkkreis Salzwedel und dem Landkreis Stendal. Am oOntag (29. November) wurde diese mit einem Scherenschnitt offiziell freigegeben. Mit dem Bau der A14 oder der B188 könne diese Maßnahme auf der L15 nicht konkurrieren, so Meike Portius, Regionalbereichsleiterin in der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Bereich Nord. Sie sei aber wichtig „für die regionale Infrastruktur im ländlichen Raum“. Dafür wurden 3,9 Millionen Euro investiert.