Sie ist seit langem in Rente, und immer noch sehr kreativ. Immer zum Jahresende verwandelt sich der Hof dieser Altmärkerin in ein Weihnachtswunderland – samt Klebepistole.

Gardelegen. - Zugegeben: Ein bisschen chaotisch sieht ihr kleiner Innenhof derzeit aus. Überall Häufchen von Tannen- und anderem Grün und verschiedene sortierte Zweiglein liegen überall, Schachteln voller Deko stapeln sich dazwischen. Mittendrin schließlich sitzt quietschvergnügt die Königin der Adventsgestecke. Auf jeden Fall sieht sie so aus. Sie thront nämlich in der Mitte der ganzen kreativen Unordnung. Einen purpurfarbenen Hermelinmantel hat sie zwar nicht, dafür eine fast purpurfarbene Strickjacke, und natürlich ein Zepter: ihre Klebepistole. Denn was auf ihrem Hof entsteht, nennt sich zwar Gestecke – „gesteckt wird aber nicht mehr viel. Fast alles wird geklebt“, sagt Renate Baurichter fröhlich. Man sieht ihr einfach an: Hier ist eine in ihrem absoluten Element. Hier hat wer gerade ganz viel Spaß.