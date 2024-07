Bis zum 15. September können sich Studenten wieder für ein Stipendium bewerben. Die StadtGardelegen bietet ein „Rundum-Sorglos-Paket“ mit vielen Hilfsangeboten an.

Das Gardelehrer-Stipendium der Stadt Gardelegen startet in die siebte Runde. Ein Stipendium hat auch Pauline Hundt aus Lüffingen, die in zweieinhalb Jahren ihr Referendariat ablegen wird.

Gardelegen/vs. - Das Erfolgsmodell geht in seine siebte Runde. Die Hansestadt Gardelegen vergibt auch in diesem Jahr ihr Gardelehrer-Stipendium für Lehramtsstudenten. Was müssen Interessenten dazu wissen?