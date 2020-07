Die Polizei ermittelt in einem dreisten Diebstahlsfall in Gardelegen. Unbekannte Täter haben von einem Anhänger ein Quad gestohlen. Symbolfoto: Martin Rieß

Einen dreisten Diebstahl hat es jetzt am Klammstieg in Gardelegen gegeben. Von einem Hänger wurde ein Quad gestohlen.

Gardelegen Eine böse Überraschung hat der Besitzer eines Fahrzeuggespannes am Nachmittag des 22. Juli auf dem Gelände eines Einkaufszentrums am Klammstieg in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) erlebt. Dort hatte er kurz vor 13 Uhr ein Quad mit Anhänger geparkt. Auf dem Anhänger befand sich ein zweites Quad. Als er kurz vor 15.30 Uhr zurückkehrte, dürfte er vermutlich seinen Augen nicht getraut haben. Der Anhänger war von der Zugmaschine getrennt. Die darauf befindliche Quadmaschine war weg. Das amtliche Kennzeichen des gestohlenen Fahrzeuges lautet BRA-V 1111. Das Fahrzeug stammt aus der Produktion des chinesischen Herstellers Zhejiang Chunfeng, kurz CF Moto. Das Eigengewicht beträgt 543 Kilogramm. Der Hubraum ist mit 800 Kubikzentimetern angegeben. Die Schadenshöhe beträgt 8500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.