Jävenitz (vs/ew) - Den heißesten Job des Tages hatte am 24. August 2019 Klaus Dieter Kühnast in Jävenitz. Er stand oben auf der Dreschmaschine mit dem schönen Namen „Erica“ aus den 1930er Jahren, die von einem Utos, Baujahr 1986, angetrieben wurde. Kühnast stand in der prallen Sonne und packte eine Getreidegarbe nach der anderen hinein. Vorn kam dann das gedroschene Getreide heraus und fiel in Säcke. Hinten an der Maschine wurde das Stroh gleich gebunden entsorgt. Und auch dieser Job war etwas für Hartgesottene, denn es staubte fürchterlich.

In dem Jahr lud der Heimatverein zum ersten „Klönen an der Dreschmaschine“ ein, wie Inge Lamprecht berichtet. „Danach wollten wir es 2020 und 2021 mit dem Pflanzen, Ausflügen und Lesen von Kartoffeln direkt am Feld machen, was von Corona jedoch vereitelt wurde. So konnten wir es nur intern realisieren und haben die Kartoffeln dann verkauft. Die Fotos aber von diesen Aktionen mit den Pferden, Traktoren und alten Maschinen werden wir am 12. August mit auslegen.“ Denn an dem Sonnabend gibt es eine Neuauflage und die Einladung zum „Klönen an der Dreschmaschine Erica“. Diese wird vor Piels Scheune an der Breiten Straße in Jävenitz aufgebaut, ab 14 Uhr ihre Arbeit verrichten und das im Vorfeld gemähte und eingebrachte Getreide dreschen. Reinhard Piel und seine Treckerfreunde und Helfer werden die circa 90 Jahre alte Dreschmaschine bedienen und das Geschehen erläutern.

Bereits ab 13.30 Uhr lädt der Heimatverein mit Blechkuchen, Kaffee, Stullen und kalten Getränken zur „Vesper am Feldrain“ ein. Eine kleine Ausstellung mit Fotos von der Feldarbeit und landwirtschaftlichen Kleingeräten rundet das Angebot ab. Alles ist vorbereitet. Nur wie das Wetter am Sonnabend, 12. August, werden wird, ist noch ungewiss.