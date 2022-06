Landeskriminalamt im Einsatz Drogenmilieu? Razzia in einem Wohnhaus in Gardelegen

In einer mehrstündigen Razzia haben Beamte des Landeskriminalamtes ein vermeintlich leerstehendes Eckwohnhaus an der Bahnhofstraße in Gardelegen ausgeräumt. Konkrete Details wurden von den Behörden noch nicht bekanntgegeben.