Kalbe - In der Einheitsgemeinde Kalbe regt sich Widerstand gegen Pläne, in weiteren Orten großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu installieren. Zwar empfahl der Bauausschuss am Dienstagabend mehrheitlich, unter Vorbehalt den entsprechenden Aufstellungsbeschlüssen zu Bebauungsplänen zuzustimmen, doch hatte zuvor die Kahrstedter Ortsbürgermeisterin Heike Büttner klargemacht, dass es in den betreffenden Dörfern keineswegs uneingeschränkte Zustimmung gibt. „Ich spreche hier auch für Güssefeld“, so ihre Worte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.