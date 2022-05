Ehrennadel des Landes für Tilo Mottschall aus dem Gardelegener Ortsteil Ipse

Ipse/Magdeburg - Er wusste nichts von seiner Nominierung und natürlich auch nichts von der Auszeichnungsveranstaltung – bis er vor wenigen Tag einen Brief von der Staatskanzlei erhielt: eine Einladung zur Auszeichnungsveranstaltung am 3. November im Festsaal des Palais am Fürstenwall in Magdeburg. Eine Überraschung für Tilo Mottschall aus Ipse.

Er wurde mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Die erhielt der 46-Jährige persönlich aus den Händen des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff in einer angenehmen, lockeren Atmosphäre, wie Mottschall am Abend des 3. November im Volksstimme-Gespräch erzählte. Mit ihm erhielten noch zwölf weitere Ehrenamtler die hohe Auszeichnung. Und vorgeschlagen wurden die Geehrten vom Landesheimatbund für ihr Engagement in völlig unterschiedlichen Bereichen im Rahmen des Landesheimatbundes, dessen Mitglied Tilo Mottschall ist. Mittlerweile überregional bekannt sind Mottschall und seine Vereinsmitglieder durch das Wirken von Ipse excitare, der sich bei seiner Gründung im Jahr 2016 zum Ziel gesetzt hat, das Schlafdorf Ipse wieder mit Leben zu erfüllen – mit der kleinen Kirche im Mittelpunkt im Ort. Die wurde in den Jahren nicht nur aufwändig saniert, sondern auch zum Zentrum für Kultur, für Musik, Literatur und Ausstellungen, entwickelt.

Dazu kommen die offenen Gärten in Ipse, die hunderte Besucher anlocken. Mittlerweile weist eine Plakette der Gartenakademie Sachsen-Anhalt ganz Ipse als Gartendorf aus. Eines der Großprojekte war der Reformationsradweg, der inzwischen 33 Kirchen in der Altmark verbindet. Weitere werden noch hinzukommen, denn den 95 Thesen Luthers will der Verein 95 Kirchen gegenüberstellen, die auf diesem Radweg erkundet werden können. „Tilo Mottschall verbringt fast täglich die Abende vor dem Rechner, um Förderanträge zu schreiben, Formulare auszufüllen, Konzepte zu entwickeln und Anschreiben zu entwerfen“, heißt es in der Auszeichnungsbegründung. Im Blick habe er dabei nicht nur Ipse, sondern auch Gardelegen und die Altmark insgesamt. So habe er beispielsweise auch die Restaurierung und den Wiederaufbau der historischen Hirschskulptur vor dem Schloss Krumke initiiert.

Pflanzung von Rotdornbäumen

Die Ehrennadel habe er dabei aber keineswegs allein bekommen. „Die habe ich stellvertretend für alle ehrenamtlichen Helfer erhalten“, betonte Mottschall. Und das auch nicht als Abschlussnadel für sein Lebenswerk, sondern „als Ansporn, weiter nach vorn zu schauen, weitere Projekte auf den Weg zu bringen und um dafür noch mal richtig Gas zu geben“, so Mottschall. Und er hat natürlich auch neue Projekte in Arbeit. So wird noch in diesem Monat eine Pflanzaktion an der Dorfstraße in Ipse gestartet, um Lücken in der Rotdornbaumallee zu füllen. 16 Bäume werden nachgepflanzt. Dafür hat der Förderverein einen Zuschuss von 9000 Euro von der Stiftung Umwelt-, Natur- und Klimaschutz des Landes, kurz SUNK, erhalten. Der Verein müsse einen Eigenanteil leisten. Die Pflanzung werde über eine Fachfirma ausgeführt. Das sei auch eine Auflage der Stadt gewesen.

Mitte November gibt es einen Vorort-Termin mit Vertretern der Denkmalschutzbehörde. Dann geht es um die weiteren Sanierungsarbeiten an der Kirche, konkret um den historischen Ritzputz. „Da suchen wir noch nach einen Fördermittelgeber“, so Mottschall. Im nächsten Jahr sollen auch wieder die offenen Gärten in Ipse stattfinden. Romantisch und verzaubernd wird mit Sicherheit ein weiteres Projekt, das von August bis Oktober 2022 geplant ist. Ein Lichtblütenfestival mit beleuchteten Orten in der Altmark. Der Antrag auf Fördermittel sei durch. Die Kosten für dieses Leader-Kooperationsprojekt liegen bei 100.000 Euro. Den Eigenanteil von 10.000 Euro übernimmt die Avacon.

Lichtblütenfestival im nächsten Jahr

Acht Partner werden im genannten Zeitraum an jeweils vier Wochenenden Objekte wirkungsvoll illuminiert in Szene setzen. In Gardelegen gehören zum Verbund die Nikolaikirche und Wilma Rolletschek mit ihrem Genussladen mit Kräuterhof. Es folgen der Weteritzer Park und der Ort Ipse, das Gut Lindstedt und der Park Krevese, der Landhof Neulingen von Christa Ringkamp und die Künstlerstadt Kalbe. Das eventuelle Rahmenprogramm mit Musik oder anderen Angeboten organisieren die jeweiligen Partner selbst.

Und dazu gibt es ein weiteres Projekt, das allerdings ganz schnell fertig werden muss. Denn die Fördermittelbewilligung sei bis zum 31. Dezember befristet. Aber Mottschall ist guter Hoffnung, auch das zu schaffen. Es geht um die Digitalisierung des Reformationsradweges. Alle bisher angeschlossenen 33 Kirchen werden von innen digital mit 360-Grad-Aufnahmen erfasst. Die Luther-Stelen vor den Gotteshäusern werden mit einem QR-Code versehen. Von dort gelangt man auf eine gemeinsame Homepage. Die Besucher können dann – ganz entspannt – die Kirchen besichtigen. 24.000 Euro kostet das Ganze. Den Eigenanteil hierfür übernehme der Kirchenkreis. „Wir machen nur den Bürokram“, sagte Mottschall.

Der hat am Mittwochabend noch die Sektgläser aus dem Schrank geholt und gemeinsam mit seinem Lebenspartner auf die Auszeichnung angestoßen. Vorschlagender für die Ehrennadel-Auszeichnung war der Landesheimatbund. Der hatte im Jahr 2020 sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Die Nadeln sollten von daher auch ursprünglich 2020 übergeben werden, was coronabedingt aber nicht möglich war. So wurde das dann in diesem Jahr anlässlich 30+1 nachgeholt.