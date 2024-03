Gardelegen. Die Vielfalt der Bücher in der Bibliothek der Kindertagesstätte Arche Noah in Gardelegen ist fast so groß wie in einer richtigen Bibliothek. Umso größer ist jetzt die Freude der Kinder, denn sie können sich Bücher und sogar Tonies und CDs nun auch ausleihen, um sie ihren Eltern zu Hause zu zeigen.

So sollen die Kitakinder den richtigen Umgang mit Büchern auch für die Schule lernen.Dafür haben die Erzieherinnen den Kleinen vorher erklärt, was dabei alles zu beachten ist. Und die Knirpse wussten anscheinend schon gut Bescheid, denn als sie gefragt wurden, kannten viele schon die Regeln und den richtigen Umgang mit Büchern. Sie wussten auch, dass man die Bücher nicht mit schmutzigen Händen anfassen darf - und schon gar nicht, wenn nebenbei etwas gegessen oder getrunken wird.

Erzieherin Verena Kröning erzählte, dass die Jungs am liebsten Sachbücher lesen, in denen es um Dinosaurier, Baustellen, Feuerwehr oder die Polizei geht. Aber auch Bücher, deren Figuren die Kinder bereits aus dem Fernsehen kennen, werden von den Krippenkindern sehr oft ausgewählt und im Bibliotheksraum angeschaut.