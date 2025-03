Während in Gardelegen Entlassungen von Kita-Personal im Raum stehen, wächst bei den Stadträten der Ärger über eine Antwort von Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) auf einen Brandbrief zur Kinderbetreuung. Sie verweist auf hohe Kosten.

„Ein Affront“: Antwort von Ministerin Grimm-Benne sorgt in Gardelegen für Empörung

Gardelegen - Selten waren sich alle Gardelegener Stadtratsfraktionen - egal ob Linke, AfD, CDU oder SPD - in einem Punkt so einig wie bezüglich eines Schreibens der Sozialministerin Petra Grimm-Benne, das Bürgermeisterin Mandy Schumacher als Antwort auf ihren Brandbrief hinsichtlich der Notlage in der Kinderbetreuung erhielt. Sie bewerten es als „Affront“ und „Armutszeugnis“.