Ein ganz besonderes Ferienangebot auf dem Petersberg in Kalbe

Was sich Elvira Chevalier und Partnerinnen ausgedacht haben

Elvira Chevalier (rechts) betreut in ihrer Freizeit auch die Kreativ Kidz des Vereins Künstlerstadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - In Sachsen-Anhalt stehen die Sommerferien vor der Tür. Sie beginnen am Montag, 24. Juni, und dauern bis zum Wochenende 3./4. August. Doch längst nicht für jedes Kind und jeden Jugendlichen existiert die Chance zu verreisen oder kostenpflichtige Beschäftigungsangebote zu nutzen. Umso besser, wenn es dann so etwas wie die Kunstwiese auf dem Petersberg gibt.