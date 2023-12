Das Geheimnis ist gelüftet: Michael Rasch steckt hinter der neuen Auslage im Geschäft an der Sandstraße. Er will dort einen Musikladen aufbauen – und hat noch mehr Ideen.

Gardelegen. - Wer an der Kreuzung halten muss – und das müssen viele – schaut an der Ecke Sandstraße/Bahnhofstraße neuerdings auf eine Schaufensterauslage, die es in Gardelegen seit Jahrzehnten nicht mehr gab: Musikinstrumente. Genauer gesagt Gitarren. Eine schöner als die andere. Was steckt dahinter? – fragen Leser seit Tagen, nicht nur am Telefon. Nun ist das Rätsel gelöst.