Gardelegen - Da erlebt man schon so einiges im Zusammenhang mit den Baustellen an der B 71 bei Letzlingen und der B 188 in Solpke und den Umleitungsstrecken, wie die L 25 zwischen Jerchel und Weteritz, wo der Verkehr von zwei Bundesstraßen umgeleitet wird. Da wird überholt, was das Zeug hält. Oftmals auch einfach nur sinnfrei. Acht Fahrzeuge auf einmal, darunter fünf Schwerlaster, um dann 50 Meter weiter nach rechts in Richtung Solpke abzubiegen. Tolle Leistung, sowas kann man sich auch sparen.

Für Radfahrer ist die Tour jetzt geradezu eine suizidale Herausforderung. Sie drohen in den Graben zu stürzen oder vom Schwerlaster erfasst zu werden. Eilig darf man es aber auch nicht haben. Wenn noch die riesigen Trecker mit den Maishängern dort lang tuckern, hängt man schon mal in einer Endlos-Schlange von Fahrzeugen. Keine leichten Zeiten.

Aber dazu kommt noch ein ganz besonderes Phänomen, eine wandernde Baustellenschranke an der Kreisstraße nach Solpke. Die nämlich soll nicht unbedingt für jedermann als Umleitung genutzt werden, sondern nur als Zufahrt für Anlieger im gesperrten Solpke. Hält sich natürlich niemand dran. Aber diese Sperrung hat es in sich. Die wechselt fast jeden Tag ihren Standort. Mal ganz rechts, mal mittig wie gestern Vormittag oder auch ganz links wie am Donnerstagabend. Komisch, wie geht das, und vor allem, was soll das? Bekommt der Kunststoff-Zaun ab und zu Füße? Tägliche Überraschung für die Fahrer, wo das rot-weiße Ding steht – als Aufmerksamkeitstest? Oder sind da Spaßvögel am Werk? Keine Ahnung, ein unerklärliches Phänomen eben.