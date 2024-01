Ermittlungen führt die Polizei aktuell nicht nur zu einem Imbiss-Einbruch in Salzwedel, sondern auch zu einem ähnlichen Vorfall in Kalbe.

Einbrecher stehlen Nudeln und Geld aus Döner-Imbiss in Kalbe

Die Polizei musste an den Kalbenser Denkmalsplatz zum dortigen Imbiss ausrücken.

Kalbe - Der Einbruch in einen Imbisswagen in Salzwedel, bei dem Hunderte Bratwürste und Bouletten entwendet worden sind, hat überregional für Schlagzeilen gesorgt. Jedoch war es nicht die einzige derartige Tat, die sich am Wochenende im Altmarkkreis ereignet hat.