Dreister Einbruch in eine Firmenlagerhalle in Berge. Die Diebe ließen eine mehrere hundert Kilo schwere Beute mitgehen. Symbolfoto: Martin Rieß

Einen dreisten Einbruch hat es jetzt in Berge gegeben. Dort haben Diebe die Lagerhalle einer Firma geplündert.

Berge l Wie die Polizei dazu mitteilte, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam auf ein Firmengelände in Berge bei Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) an der Dorfstraße vor und brachen dort in eine Lagerhalle ein. Der oder die Täter entwendeten aus dieser Halle mehrere Batterien, Ladegeräte, diverse Ölkanister, einen Hubwagen und eine Holzpalette. Das Diebesgut, das mehrere hundert Kilogramm schwer wiegt, muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zur Diebstahlsaufklärung oder zum Verbleib des Diebesgutes geben kann, wird gebeten, sich im Revierkommissariat Gardelegen, Telefon 03907/72 40), zu melden.