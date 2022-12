Eine halbe Million Euro wird in Kalbe investiert - auch für Bauland

Viel Geld wird in neue Schmutzwasserkanäle und die Regenentwässerung in Kalbe investiert. Die Bauarbeiten dienen auch der Erschließung von Bauland für Eigenheime.

Ein Arbeiter schaufelt in einem Erdloch eine beschädigte Wasserleitung frei. In Kalbe werden im kommenden Jahr viele Arbeiten im Schmutzwasserbereich ausgeführt.

Kalbe - Seit vielen Jahren gibt es mit dem Ablauf des Schmutzwasser von der Straße An der Salzwiese in Kalbe Probleme. „Regelmäßig ist dort der Spülwagen im Einsatz, um den Abfluss zu gewährleisten“, erklärte der Technische Leiter Karsten Scholz während der jüngsten Verbandsversammlung. Entwässert wird in Richtung Eugenie-Schildt-Straße. Und Hauptgrund der Schwierigkeiten sei das Gegengefälle von 15 bis 16 Zentimetern. Hier soll nun in diesem Jahr Abhilfe geschaffen werden. So ist es im beschlossenen Wirtschaftsplan verankert.