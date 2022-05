Einheitsgemeinde Kalbe: Ärger über zu wenig Infos

Nicht jeder Ortsbürgermeister weiß Bescheid, wenn es in seinem Ort mit dem Breitbandausbau losgeht. Das sorgt zuweilen für Ärger. Auch in der Einheitsgemeinde Kalbe.

Kalbe - Im Zuge des Breitbandausbaus durch den Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) erfolgen derzeit vielerorts Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Leitungen. Ortrun Cyris, Vorsitzende des Kalbenser Stadtrates (Freie Liste/Wählergemeinschaften-Fraktion) und Ortsbürgermeisterin in Brunau, merkte während der jüngsten Stadtratssitzung an, dass es wünschenswert wäre, wenn das Bauamt die Ortschaftsräte beziehungsweise Ortsbürgermeister in Kenntnis setze, wenn in den jeweiligen Orten solche Baumaßnahmen stattfänden.