Brunau - Es ist nicht das einzige Dorf in der Region, das in diesem Jahr auf der Grundlage einer urkundlichen Ersterwähnung – damals schloss die Familie von Alvensleben einen Kaufvertrag für das Gebiet des Kalbesches Werders ab – sein 700-jähriges Bestehen feiert. Doch nirgendwo sonst ist dazu so viel auf die Beine gestellt worden wie in Brunau. Am kommenden Wochenende steht dort das große Jubiläumsfest an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.