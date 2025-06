Frust und Ärger Empörung im gallischen Dorf Weteritz bei Gardelegen

Am 16. Juni sollten Bauarbeiten in der Haarnadelkurve der L 25 beginnen. In Weteritz ist das erst kurz vor Baubeginn erst bekannt geworden. Die Einwohner kritisieren eine mangelnde Informationspolitik der zuständigen Behörden. Die Landesstraßenbaubehörde weist das zurück.