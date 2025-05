Interessengruppe sucht Gespräch mit Kommunalpolitik EnBW-Projekt in Gardelegen: Waldbauern gehen in die Offensive

Etliche Waldbesitzer haben sich in einer Interessengruppe zusammengeschlossen, und sie haben Forderungen, was das EnBW-Vorhaben mit Windkraft im Waldgebiet zwischen Breitenfeld und Solpke und einer Wasserstoffproduktion in Gardelegen betrifft.