Welttag der Verkehrsopfer Erinnerungskreuze mahnen an Straßen im Altmarkkreis

In Sekunden ist man an ihnen vorbeigefahren. Mancher nimmt sie gar nicht wahr, mancher schaut vielleicht bewusst über sie hinweg. Straßenkreuze, Mahnmale an Orten tödlicher Unfälle findet man auch im Altmarkkreis. Doch darf man sie überhaupt aufstellen? Und wie fühlen sich Angehörige oder Freunde der Opfer, wenn sie immer wieder daran vorbeifahren? Die Volksstimme ging anlässlich des Welttages der Verkehrsopfer diesen Fragen nach.