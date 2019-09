André und Manuela Schultheis heißen die neuen Betreiber des Milde-Hotels in Kalbe. Eröffnen wollen sie es am Dienstag, 1. Oktober.

Kalbe l „Wir möchten uns erweitern und in Kalbe ein familienfreundliches Hotel für Touristen und Durchreisende anbieten“, sagt André Schultheis. Zusammen mit seiner Frau Manuela will er am 1. Oktober das Milde-Hotel in Kalbe eröffnen, das früher einmal „Altmark-Hotel“ und dann Hotel „Schöne Altmark“ hieß – und das einige Monate lang leer stand, nachdem der vormalige Betreiber überraschend und nach nicht einmal einem Jahr aufgegeben hatte.

In den zurückliegenden Wochen wurde fleißig in den Hotelzimmern gewerkelt. „Wir haben auch einen Teil des Inventars aussortiert und neues gekauft.“ Für alle Zimmer, 41 an der Zahl, seine neue Matratzen und Lattenroste erworben worden, sagt Schultheis.

Das Ehepaar gehört nicht zu den Neueinsteigern. In Tangerhütte führt es einen Imbiss sowie Catering-Service inklusive des Angebotes „Essen auf Rädern“. „Das hat sich in Tangerhütte bewährt“, so André Schultheis. Derzeit koche seine Frau für 170 Personen. „Wir freuen uns, dann auch in Kalbe ein Frühstücks- und Abendbüffet anbieten zu können“, betont er.

Foyer bis zur Übergabe fertig

Demnach soll das Tangerhütter Konzept auch mit nach Kalbe gebracht werden, wo ab 1. Oktober vier Mitarbeiter tätig sein werden. „Wir müssen zunächst sehen, wie es hier im Milde-Hotel alles anläuft. Dann können wir darüber entscheiden, ob wir mehr Mitarbeiter einstellen“, so André Schultheis.

Mit der Verwaltung der Stadt hätten er und seine Frau einen sehr guten ersten Kontakt erlebt, „was wir bisher so auch noch nicht kannten“, erklärt der 42-Jährige.

Damit die zukünftigen Gäste ohne Vorurteile eine Zimmer in Kalbe buchen, entschied sich das Ehepaar dafür, den Namen des Hotels in „Milde-Hotel“, passend zur Stadt Kalbe/Milde, zu ändern. Die ersten Buchungen seien bereits erfolgt. Obwohl das Foyer des Hotels aktuell noch nicht ganz fertig ist. „Wir haben bewusst darauf verzichtet, dass Foyer zu früh fertigzustellen, da wir derzeit noch nicht vor Ort sind“, erklärt der Familienvater. „Gäste oder Kalbenser, die uns am Dienstag besuchen möchten, werden jedoch ein schickes und neues Foyer vorfinden“, so der seine Worte. Denn der Eintrittsbereich ist im Vergleich zu früher größer, da ein angrenzender Geschäftsraum dafür mitgenutzt wird. „Die Gäste, die warten müssen, sollen es auch gemütlich haben“, betont André Schultheis. So sei unter anderem eine Spielecke für die Kinder der Übernachtungsgäste geplant. Denn das Ziel der neuen Betreiber ist es, das Milde-Hotel familienfreundlich zu führen. Touristen, Radfahrer oder andere Gäste sollen dort einen Platz vorfinden, der zum Verweilen einlädt und neugierig auf die Stadt und die Umgebung macht.

Und auch der Hamburger Geschäftsmann Eckhard Pruy, dem nicht nur das Hotel gehört, sondern auch der ganze Gebäudekomplex, in dem es sich befindet, ist von dem Konzept überzeugt. Nicht von ungefähr hat er sich unter mehreren, in Frage kommenden Bewerbern – das im Internet veröffentlichte Exposé für das voll ausgestattete Hotel war weltweit mehr als 53 000 Mal von Interessenten aufgerufen worden – für das Tangerhütter Ehepaar entschieden. Dessen Konzept sei gut auf die Region abgestimmt, betonte er gegenüber der Volksstimme.