Der Weg zum Erzieherberuf ist weit, teils finanziell schwierig. Und auch die Zukunftsaussichten sind nicht nur rosig. Dennoch strebt ihn Saskia Schliecker an. Warum?

Von Cornelia Kaiser 30.09.2025, 18:00
Saskia Schliecker bei den Vorschulkindern der Kita Kakerbeck, denen sie aktuell zugeteilt ist.
Saskia Schliecker bei den Vorschulkindern der Kita Kakerbeck, denen sie aktuell zugeteilt ist. Foto: Cornelia Kaiser

Kakerbeck - Sie stammt aus einer Familie mit vier Geschwistern. Und irgendwie schien ihr Berufsweg vorgezeichnet. Doch macht es der angehenden Erzieherin Saskia Schliecker keine Angst, wenn sie die aktuellen Entwicklungen verfolgt? Hat der Beruf in ihren Augen überhaupt eine Zukunft?