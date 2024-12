Falkner-Show, Glühwein und Wildbret in Kenzendorf in der Altmark

Es gibt wieder Weihnachtsbäume am Forsthaus Kenzendorf und natürlich Glühwein, Flammkuchen, Wildbratwurst und vieles mehr, und zwar am dritten und vierten Adventswochenende.

Kenzendorf. - Glühwein, Punsch und Wildbratwurst – trinken und essen für einen guten Zweck, das ist auch in diesem Jahr wieder möglich beim traditionellen Kenzendorfer Weihnachtsbaumverkauf am dritten und vierten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, sowie am 21. und 22. Dezember, teilte Organisatorin Ehrengard Dümpert-von Alvensleben mit.

Jeweils von 9 bis 16 Uhr können sich die Besucher einen Weihnachtsbaum aussuchen. Angeboten wird auch ein Selbstschlagen von Bäumen, darunter Nordmanntannen, Blautannen und Fichten. Dazu gibt es leckeren Glühwein mit eingelegten Früchten aus dem Kenzendorfer Forsthausgarten, Kinderpunsch, Flammkuchen und Wildbratwurst vom Grill, ebenso Wild aus heimischen Wäldern zum Mitnehmen. Die Altmärker Landfrauen servieren Kaffee und Kuchen.

Die Besucher können sich zudem auf eine besondere Attraktion freuen, denn Falkner aus Sachsen-Anhalt stellen ihre Greifvögel vor, die bei der Jagd zum Einsatz kommen. Am Sonnabend, 14. Dezember, wird die Jugendgruppe der Mildetaler Jagdhornbläser ihren großen Auftritt haben. Das kleine Konzert beginnt um 11 Uhr.

Erlös des Verkaufs wird gespendet

Seit nunmehr 22 Jahren ist der Kenzendorfer Weihnachtsbaumverkauf eine Gemeinschaftsaktion mit dem Förderverein Kindertraum des Gardelegener Altmark-Klinikums. Der Verein ist auch wieder mit eigenen Angeboten vor Ort. Die Gäste sind aufgerufen, ordentlich heimisches Wildbret zu kaufen, ebenso reichlich Kaffee und Kuchen, denn jeweils zehn Prozent des Erlöses erhält der Förderverein Kindertraum.

Den gesamten Erlös aus dem Essen- und Getränkeangebot erhalten zu jeweils einem Drittel der SV Grün Weiß Potzehne, der Verein Dorfleben Wannefeld und der Förderverein des Gardelegener Gymnasiums.

Der Kenzendorfer Weihnachtsbaumverkauf ist schon längst kein Geheimtipp mehr. In den über zwei Jahrzehnten hat sich das Adventsangebot von ganz klein – aus alter Familientradition derer von Alvensleben heraus – zu einem beliebten Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit entwickelt. Viele Familien und Freundesgruppen fahren alljährlich nach Kenzendorf, um in geselliger Runde am Lagerfeuer zu plaudern.

Das Forsthaus Kenzendorf mitten im Wald erreichen Besucher über die Kreisstraße 1106 (Gardelegen-Roxförde). Der Weg von der Kreisstraße zum Forsthaus ist ausgeschildert.