In der Verwaltung ist immer besetzt oder niemand geht ran? In Arneburg-Goldbeck soll dieser Frust der Bürger bald Geschichte sein. Wie das Pilotprojekt für ganz Sachsen-Anhalt funktioniert.

Künstliche Intelligenz soll Fragen von Bürgern im Kreis Stendal am Telefon beantworten

KI am Bürgertelefon im Kreis Stendal

Noch nehmen menschliche Mitarbeiter in den Verwaltungen die Anrufe der Bürger entgegen. Das soll sich bald ändern.

Arneburg-Goldbeck. - Ständig klingelt in der Verwaltung das Telefon. Egal ob am Montagmorgen um 8 Uhr oder Donnerstag nach 18 Uhr, manchmal sogar sonnabends. „Im Sekretariat sind es zum Teil 60 Anrufe am Tag“, sagt René Schernikau, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.