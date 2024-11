Gardelegen/Klötze. - Diebstahl ist ein häufig verhandeltes Vergehen am Gardelegener Amtsgericht. Der Fall, der gestern zur Sprache kam, ist dennoch besonders: Ein 60-Jähriger war am 15. März in ein Haus eingebrochen, entwendete dort Bekleidung sowie Ein- und Zwei-Euro-Münzen. Auch ein Schlüsselbund ließ er mitgehen.

