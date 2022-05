Feldscheune Isenschnibbe: Erinnern und Gedenken im Wandel der Zeit

Am Rundgang über das Gelände der Gedenkstätte Isenschnibbe nahmen am Sonntag trotz stürmischen Wetters zahlreiche Gäste teil.

Gardelegen - Nicht direkt die furchtbaren Ereignisse des 13. April 1945, dem Tag des Massakers von Gardelegen, an dem 1016 KZ-Häftlinge aus vielen europäischen Ländern in einer Feldscheune ermordet wurden, standen am Sonntag im Mittelpunkt eines Rundgangs durch die Mahn- und Gedenkstätte Isenschnibbe. Deren Leiter Andreas Froese hatte sich für einen anderen Schwerpunkt entschieden.