Bei einem Großbrand in Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel stehen eine Mühle und ein Wohnhaus in Flammen. Foto: Matthias Strauss

Bei einem Großbrand in Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel standen am Donnerstag eine Mühle und ein Wohnhaus in Flammen.

Gardelegen l In den frühen Morgenstunden stand in Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel ein Gebäudekomplex in Flammen. Nach ersten Angaben von Anwohnern waren eine 300 Jahre alte Mühle und ein Wohnhaus betroffen sein. Wie Anwohner berichteten, breitete sich das Feuer rasend schnell in dem Fachwerkhaus aus, ließ das Dach einstürzen und bedrohte auch anliegende Häuser und Grundstücke. Den 41 Kameraden der Feuerwehren Gardelegen, Kloster Neuendorf und Jävenitz gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern und den Brand zu löschen. Von der einst schönen Wassermühle ist nur noch eine Ruine übrig. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Mitarbeiter eines benachbarten Wohnheims der "Lebenshilfe" hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Von Matthias Strauss

Schlagwörter zum Thema: Altmark | Brand | Feuerwehr |