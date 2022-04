Feuerwehrgerätehaus Kalbe: Vorfreude weicht Frustration

Bis Ende 2022 sollen die Fördermittel für das neue Feuerwehr-Gerätehaus in Kalbe abgerechnet sein. Aber ist dies noch zu schaffen? Kritik an der Stadtverwaltung wird immer lauter.

Kalbe - „Unsere Erwartungen sind ganz klar definiert: Baubeginn in diesem Jahr!“ Das macht Stadtwehrleiter Jörg Kämpfer in Bezug auf das neue Feuerwehr-Gerätehaus in Kalbe deutlich. Allerdings gibt es inzwischen Zweifel, dass sich das Vorhaben noch wie vorgesehen umsetzen lässt.