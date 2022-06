Feuerwehrstandort bei Kalbe geschlossen: Wer löscht, wenn es in Hagenau brennt?

Die Feuerwehr Hagenau wurde im Juni 2021 aufgelöst. Bislang existierte im Ort aber noch der Standort einer Feuerwehr. Aber auch dieser soll nun geschlossen werden. Was bedeutet dies für die Bewohner des kleinen Ortes?

Demnächst erfolgt eine Bestandsaufnahme des Inventars im Feuerwehrgerätehaus in Hagenau. Der Bestand geht in die Stadt Kalbe über. Damit ist der Feuerwehrstandort geschlossen.

Hagenau - „Es hat sich keiner bereiterklärt, weiterzumachen. Nun wird der Feuerwehrstandort Hagenau von der Stadt geschlossen“, bringt es Dirk Borchert, Mitglied im Ortschaftsrat in Packebusch und Ortswehrleiter in Packebusch, auf den Punkt. Bereits bei der Stadtwehrleitertagung vor wenigen Tagen wurde dieses Thema angesprochen. Doch was bedeutet dies für die Sicherheit?