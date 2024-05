Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen. - Ein ganz besonderer Wettkampf lockte am Wochenende Teilnehmer und Zuschauer in Gardelegens Stadtmitte. Was die Firefighter Combat Challenge in der Hansestadt von vielen anderen sportlichen Veranstaltungen unterschied: Es stellten sich ausschließlich Feuerwehrkameraden der körperlich extrem herausfordernden Prüfung. Und außerdem begeisterte die Fairness, mit der die Kameraden – und als solche präsentierten sie sich eben wirklich – und Zuschauer jeden Teilnehmer unterstützten und anfeuerten.