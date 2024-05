Sportlich geht es am Wochenende auf dem Holzmarkt in Gardelegen zu. Dort wird der Wettkampf der Feuerwehrkameraden, die Firefighter Challenge zum Volksfest mit leckeren Burgern, Pommes, Kuchen und mehr.

Firefighter Challenge in Gardelegen

Uwe Schlonsak (rechts) mit Rescue Randy. Er gehört zu den Organisatoren und Lokalmatadoren beim Wettkampf in Gardelgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen. - Seit Wochenmitte weisen Schilder darauf hin, dass der Holzmarkt in Gardelegen ab Freitag nicht mehr zum Parken genutzt werden kann. Grund dafür ist die Firefighter Challenge, die am Wochenende in der Hansestadt stattfindet und viele Feuerwehrkameraden und hoffentlich auch Zuschauer anziehen wird.