Was man tun kann, um das Wohlbefinden der eigenen Füße zu verbessern, weiß ein Gardelegener Fachmann. Viele Menschen scheuen aber den Weg in sein Geschäft.

Füße und Gesundheit: Schuhtechnik in der Altmark

Gardelegen - Wer sich um die Gesundheit seiner Füße sorgt, ist beim Orthopädie-Schuhtechniker an der richtigen Stelle. Dennoch schreckt so mancher vorm Besuch im Fachgeschäft zurück. Nicht nur aus modischen Gründen. Doch dazu gebe es gar keinen Grund, weiß ein Experte aus Gardelegen und auch, was man eigens für die Gesundheit der Füße tun kann.