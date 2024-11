Kalbe - Abweichend von der Norm, wonach die Veranstaltung eigentlich immer am letzten Sonntag eines Monats stattfindet, ist am zurückliegenden Wochenende wieder ein Floh- und Kleintiermarkt an der Vahrholzer Straße in Kalbe organisiert worden. Allerdings fand auch dieser ohne Genehmigung und veterinärrechtliche Erlaubnis statt, wie vom Kreis-Ordnungsamt bestätigt wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.