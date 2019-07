Qualitätsstarke Fohlen - die Fohlenschau der Pferdezuchtvereine Gardelegen, Klötze und Salzwedel in Engersen war ein Erfolg.

Engersen (vs) l Doppelsiege für die Erfolgszüchter Lutz Pietscher aus Zethlingen und Hans-Jürgen Schulz aus Wernstedt, eine acht Jahre junge Züchterin aus Güssefeld und eine 23 Jahre alte Ponystute, die das Siegerfohlen stellte - all das gab es bei der Fohlenschau auf dem Reitplatz in Engersen. Und dazu eine Qualität bei den Fohlen, die Zuchtleiter Dr. Ingo Nörenberg und Neustadts Landstallmeister Uwe Müller überzeugte.

Sehr viel Lob gab es für die acht Stutfohlen bei den Kaltblütern: „Das waren super Fohlen, eine gute Basis für die künftige Stutengeneration“, so Nörenberg. Bei den Hengstfohlen gingen die Plätze 1 und 2 an Lokalmatador Hans-Jürgen Schulz (Wernstedt). Bei den Reitponystuten gelang Züchter Ronald Arnold aus Kremkau ein besonderer Erfolg. Seine 23 Jahre alte Stute Senade stellte das Siegerhengstfohlen - die 23 Jahre sah man ihr nicht an.

Jüngste Züchterin aus Güssefeld

Einen Doppelsieg gab es auch für Lutz Pietscher aus Zethlingen bei den Stutfohlen mit Springabstammung, zudem erreichte sein Dressur-Hengstfohlen Platz vier. Er war damit der erfolgreichste Züchter der Schau. Die jüngste Züchterin des Tages war die achtjährige Elisa Marie Grethe aus Güssefeld, die ganz stolz ihr Hengstfohlen präsentierte, das im März zur Welt gekommen war. Als Peitschenführerin war sie wie ein Profi bei der Vorstellung ihres Fohlens auf der Dreiecksbahn unterwegs.

Bilder Ronald Arnold aus Kremkau stellte das Siegerfohlen bei den Reitponys. Die Mutter des Fohlens ist bereits 23 Jahre alt. Foto: Pferdezuchtverein Gardelegen



Das bewegungsstarke Askari-Conteur-Stutfohlen von Sarah Winkler aus Schenkenhorst belegte Platz drei. Foto: Pferdezuchtverein Gardelegen



Lutz Pietscher aus Zethlingen gelang ein Doppelerfolg bei den Stutfohlen: sein Vingino-Levistano-Fohlen erhielt die Siegerschärpe. Foto: Pferdezuchtverein...



Zahlenmäßig und qualitativ besonders stark waren die Springstutfohlen und die Dressurhengstfohlen, von denen sich acht noch für das Fohlenchampionat am kommenden Wochenende in Neustadt/Dosse qualifizierten. Ob es auch im nächsten eine gemeinsame Fohlenschau der Pferdezuchtvereine Gardelegen, Klötze und Salzwedel geben wird, steht noch nicht fest. „Wir werden im Herbst über die Zukunft sprechen“, sagte der Gardelegener Vereinsvorsitzende Karl-Ernst Jung.

Zuchtleiter Dr. Ingo Nörenberg – der Lindstedter geht Ende 2019 in den Ruhestand – sieht in einer gemeinsamen Schau eine Perspektive: „Wenn man sich zusammentut, haben wir eine tolle Fohlenschau und viel Qualität, das haben wir heute gesehen.“ Richterin bei der Schau 2020 wird die neue Zuchtleiterin des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt sein, Antje Lembke.