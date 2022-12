Forstschädling schlägt bei Dannefeld zu

Den Kiefern droht eine neue Gefahr. Vor allem auf zwei Waldflächen bei Dannefeld kam es in diesem Jahr zu einem massiven Befall durch einen Forstschädling – auch an eigentlich gesunden Bäumen.

Deutlich sind die Ausfluglöcher am Stamm zu erkennen.

Dannefeld - Die Kiefer gilt eigentlich als widerstandsfähig. Doch die Trockenheit der vergangenen Jahre lässt auch sie leiden. Durch diesen sogenannten „Trockenstress“, erläuterte Christoph Bartz, sind die Bäume geschwächt und damit anfälliger gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Und ein Schädling, so der Forstreferendar im Betreuungsforstamt Westliche Altmark mit Sitz in Klötze, hat in diesem, wieder sehr trockenem Jahr begonnen, den Kiefern besonders zuzusetzen.