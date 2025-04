Vor 135 Jahren gründeten Sophie und Conrad Dirlam ein Geschäft mit Pelzwerkstatt in Gardelegen. Christiane Weiß-Carle führt das Modehaus Dirlam in vierter Generation.

Mode von Dirlam in Gardelegen

Führt in vierter Generation das Modehaus Dirlam: Christiane Weiß-Carle, hier an einer noch voll funktionsfähigen Pelznähmaschine, denn zum Geschäft gehörte früher auch eine Pelzwerkstatt.

Gardelegen. - 135 Jahre Einzelhandelsgeschäft in Gardelegen – und noch immer in Betrieb, und noch immer im Familienbesitz, und natürlich ist auch noch immer Mobiliar aus der Gründungszeit vorhanden und auch alte Fotos: das Modehaus Dirlam, gegründet als Einzelhandelsgeschäft im Jahr 1890 von Sophie und Conrad Dirlam, damals noch in den Räumen, wo sich heute die Drogerie Aurel befindet.