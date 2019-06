Der Gardeleger Männerchor Eintracht präsentierte am Sonnabendnachmittag in der Nikolaikirche ein gelungenes Frühlingskonzert mit einer Mischung aus klassischen Weisen und zeitgenossischer Musik. Foto: Cornelia Ahlfeld

Ein sehr schönes Frühlingskonzert boten der Gardeleger Männerchor Eintracht und die Miester Drömlingsspatzen in der Nikolaikriche.

Gardelegen l „Wie sind Sie heute aufgewacht?“, fragte Kerstin Finger ins Publikum. Gut, lauteten die Antworten. „Und ihr Drömlingsspatzen?“ „Mit der Sonne im Herzen“, kam es vielfach vom Chor der Miester Grundschule zurück. Und so begrüßten die Mädchen und Jungen mit ihrer Chorleiterin Kerstin Finger dann auch musikalisch das Publikum mit dem englischsprachigen Titel „I wake up this morning“. Zuvor jedoch zogen die Drömlingsspatzen gemeinsam mit dem Männerchor Eintracht in die Nikolaikirche ein – jeder Sänger hatte einen Drömlingsspatz an der Hand – und singend übermittelten sie die Botschaft „Alle Vögel sind schon da“.

Mitgliedergewinnung

Eingeladen zum etwas anderen Frühlingskonzert, das in seiner zweiten Auflage stattfand, hatte der Männerchor Eintracht. Erstmals wurden die Herren von einem Kinderchor begleitet. „Vielleicht verläuft sich ja einer von den Eltern zu unseren Gardeleger Chören“, ging dann Moderator Hans-Joachim Exler auf ein Ansinnen des besonderen Konzeptes ein. Denn ein Ziel sei die Gewinnung neuer Mitglieder. Im vorigen Jahr habe das gut geklappt. Nach dem Frühlingskonzert konnten zwei neue Sänger gewonnen werden.

Exler hatte auch einen Rat für die Nachwuchssänger in petto. „Liebe Kinder, in 10 oder 15 Jahren kommt ihr zu uns, die Jungs zur Eintracht, die Mädels zum Postchor“, legte Exler die Richtung fest. Mit dem Drömlingsspatzensong stellten sich die Kinder musikalisch dem Publikum vor. Es folgten zwei weitere Beiträge, bevor dann die Herren in den türkisfarbenen Sakkos das Zepter übernahmen. Und die verstanden es einmal mehr, das Publikum mit ihrer Professionalität, ihrer gesanglichen Stärke zu begeistern – Augen zu und vom Frühling träumen. In der Pause gab es Kaffee, Getränke und selbstgebackenen Kuchen von den Sängerdamen und von einigen backenden Sängern, die sich so richtig ins Zeug gelegt hätten, wie Exler betonte.

Bei Proben gern gesehen

Im nachfolgenden Programmteil stand die zeitgenössische Musik im Mittelpunkt. Das Publikum erlebte vier Uraufführungen, unter anderem The Rose, am Klavier begleitet von Sabine Kautschke, dem Maffey-Titel „Ich wollte nie erwachsen werden“ und Reinhard Meys brillante Diplomatenjagd, „die Chorleiter Hans Eggert und uns ganz schön gefordert hat, denn sie wurde erst am vorangegangenen Donnerstag fertig“, räumte Eggert im Nachgang des Konzertes ein. Nach dem Konzert gab es kühle Getränke und Bratwurst vom Grill. Wer bei den Sängern mitmachen möchte, kann sich zu den wöchentlichen Proben einfinden. Die finden jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Probenraum am Schützenhaus statt.