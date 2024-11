Die Kindertagesstätte Arche Noah in Gardelegen ist eine echt schmackhafte Verbindung eingegangen: Seit Kurzem liefert ein regionaler Bioladen Frühstück für die Kleinen.

Frühstücksbüfett für Kinder in einem Gardelegener Kindergarten

Mehr Auswahl am Morgen

Gardelegen. - Man stelle sich vor, man ist zwei Jahre alt, und man geht ganz allein mit seinem Teller zum Buffet, nimmt sich Marmelade, Brötchen oder Käse, bringt den Teller zurück zum Sitzplatz und frühstückt los. Genau wie die Großen im Hotel. Das ist durchaus eine Herausforderung, aber die kriegen die Kinder in der Kita Arche Noah in Gardelegen super hin. Das Büfett-Konzept beim Frühstück gibt es nämlich schon länger. Es hatte nur in den letzten Jahren pausiert.